Juez suspende de forma temporal detenciones de refugiados en Minnesota

En Estados Unidos, un juez federal suspendió temporalmente las detenciones de refugiados que esperan una tarjeta de residencia permanente en Minnesota. La orden cubrirá a aquellos que ya cumplieron los trámites para obtener una green card y que no tienen acusaciones penales.

El magistrado John Tunheim ha determinado que no podrán ser detenidos aquellos refugiados que ya sortearon los trámites para obtener la residencia permanente. La decisión del juez federal impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reexaminar la situación de miles de personas refugiadas que residen en el estado.

Según explicó, este operativo contra refugiados viola la ley federal. Al respecto, el juez determinó:

Estas personas fueron admitidas en el país, han cumplido las normas y están a la espera de que se ajuste su estatus para convertirse en residentes permanentes legales de Estados Unidos.

Ordenan liberar a refugiados detenidos en Minnesota

El juez federal también ordenó la liberación de aquellos que ya han sido arrestados por el gobierno de Donald Trump. Los refugiados que cumplan estas condiciones y que hayan sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado deberán ser liberados en un plazo de cinco días.

Además, John Tunheim destacó que los agentes federales deben garantizar que, cuando sean puestas en libertad, las personas refugiadas no se expongan a un frío peligroso, “dadas las severas condiciones climáticas en Minnesota”.

Con el fin de garantizar un trato humano, los detenidos deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o de personas específicamente autorizadas por estos.

El magistrado otorgó al gobierno de Donald Trump un plazo de 48 horas para entregar una lista con los nombres de todas las personas arrestadas. Además dio un plazo adicional de siete días para dar cuenta de la puesta en libertad de estos.

El 19 de febrero, el juez Tunheim decidirá si esta decisión provisional se convierte en una medida cautelar definitiva.

Con información de EFE