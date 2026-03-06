La Casa Blanca Usa a Bob Esponja para Promocionar la Ofensiva Bélica contra Irán

La Casa Blanca publicó un video para mostrar la efectividad de los ataques contra Irán, por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Sin embargo, en esta ocasión usó el fragmento de un personaje de caricatura muy popular en la Unión Americana y a nivel mundial: Bob Esponja.

En apenas 14 segundos, el video muestra el uso de misiles para acabar con objetivos militares en Irán, mientras Bob dice: "Quieren verme hacerlo de nuevo".

Antes de este posteo, La Casa Blanca había usado una animación del juego Call of Duty para promocionar la ofensiva militar contra esa nación del Medio Oriente.

Polémica en redes

Durante la administración del presidente Donald Trump, la comunicación en redes sociales ha ocasionado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos.

Incluso, la última ocasión provocó un fuerte escándalo al colocar un video donde se ve al expresidente Barack Obama y a su esposa caracterizados como simios.

Es común que el propio mandatario utilice sus propias plataformas digitales para mofarse de sus adversarios o para mostrar escenarios promovidos por el propio Trump.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó este jueves que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

Con información de EFE

