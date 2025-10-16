La Prensa Rechaza Acceso al Pentágono por Nuevas Restricciones

Representantes de medios de comunicación devolvieron sus credenciales de acceso al Pentágono, que es la oficina de la defensa de Estados Unidos, en protesta por las nuevas políticas de la administración del presidente Donald Trump.

Los reporteros que rechazaron su acreditación dijeron que lo hacen en defensa de su derecho a informar sin restricciones ni control gubernamental.

Incluso medios conservadores y cercanos al gobierno, como Fox News y Newsmax, rechazaron las normas.

Restricciones

El borrador original de las restricciones exigía que toda información, incluso la no clasificada, fuera aprobada por el Pentágono. Todo lo que se difundiera en los medios de comunicación debía pasar por un filtro oficial.

Aunque las reglas se modificaron, persisten las dudas sobre su impacto en la libertad de prensa.

Los reporteros denuncian que el gobierno quiere convertirlos en voceros y recuerdan que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se toman las decisiones en la institución que más recursos públicos recibe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el acceso al Pentágono es un privilegio. Pero la medida choca con un principio básico del derecho estadounidense: la prohibición de la censura previa, que impide al gobierno restringir de antemano lo que los medios pueden publicar.

Varios medios ya anunciaron que seguirán cubriendo al Pentágono desde fuera, pues la mayoría de los periodistas han cultivado fuentes a lo largo de los años.

