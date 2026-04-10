"La Única Razón por la que Iraníes Siguen Vivos es para Negociar", Dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy, 10 de abril de 2026, que "la única razón por la que los iraníes siguen vivos es para negociar".

También, enfatizó que Irán carece de ventajas en la mesa de negociación, salvo el control de una vía estratégica para el comercio mundial.

Video: Trump Afirma que Colabora con Irán; Aseguró que Experimentan un Cambio de Régimen

En breve más información.

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