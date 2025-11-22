Mapa Electoral de Texas para Favorecer a Republicanos Tiene Luz Verde de Corte Suprema de EUA

La Corte Suprema de Estados Unidos echó para atrás temporalmente un fallo de un tribunal menor que había pausado el plan de redistribución de distritos congresionales de Texas, para 2026.

La estrategia impulsada por Donald Trump, presidente estadounidense, había sido bloqueada por un tribunal en El Paso porque probablemente discrimina por motivos de raza.

Esta instancia había concluido que el nuevo mapa electoral favorecía deliberadamente a los votantes blancos y restaba poder político a las comunidades negras e hispanas.

La orden, conocida como suspensión administrativa, fue otorgada por el magistrado Samuel Alito, y pide a la parte demandante presentar una respuesta antes del lunes por la tarde.

Un mapa para ganar

El mapa diseñado en el verano de 2025 buscaba otorgar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes y con ello mantener su escasa mayoría en el Congreso.

Sin embargo, el fallo de El Paso obligaría a Texas a usar el mapa aprobado por la legislatura estatal en 2021, basado en el censo de 2020.

En este caso, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha bloqueado fallos similares de tribunales inferiores en Alabama y Luisiana cuando hay cerca elecciones, esto para evitar confusiones entre los votantes y autoridades electorales.

En este caso, la intervención del Supremo se produjo pocas horas después de que Texas solicitara su intervención debido a la proximidad de las elecciones primarias al Congreso en marzo de 2026.

Con información de EFE y AFP

