Marjorie Taylor Greene, Republicana y Exaliada de Trump, Renuncia a la Cámara de Representantes

Marjorie Taylor Greene, republicana y defensora del movimiento Make America Great Again (MAGA) de Trump, renunció a su cargo, con efecto a partir del 5 de enero, alegando falta de voluntad de su propio partido para impulsar un proyecto de ley de salud pública accesible, una profunda desconexión entre la clase política y las preocupaciones cotidianas de los estadounidenses, y la persistente falta de transparencia en el caso Epstein.

Greene, representante del decimocuarto distrito de Georgia, publicó una carta en la expuso criticó el sistema político de Estados Unidos. Afirma que el “Complejo Político-Industrial” de ambos partidos manipula a los votantes para enfrentar a unos contra otros.

Acusa que, gane quien gane, los problemas para el ciudadano común no cambian. Explica que se postuló en 2020 y que ha trabajado impulsando una agenda "America First".

Dice defender la primera enmienda, la segunda enmienda y los derechos de los bebés no nacidos, por razones religiosas. Por otra parte, acusó que los trabajos estadounidenses son reemplazados por mano de obra ilegal, "legal o por outsourcing".

Las pequeñas empresas son absorbidas por corporaciones grandes.

También criticó la guerra que apoya el gobierno de Estados Unidos.

Los impuestos financian guerras y ayuda extranjera.

Acusó durante el cierre de gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, se enfrentó a su líder de partido por no trabajar en un plan para reducir el costo del seguro médico. También indicó que el Congreso debió haber estado sesionando diariamente para resolver la crisis, pero que se generó drama político de ambos partidos.

Después de esto, dijo que renuncia a partir de enero próximo.

Trump la llamó "traidora"

Marjorie Taylor Greene criticó el manejo del caso Epstein, y expresó su apoyo a las víctimas. Trump la llamó "traidora" y dijo que apoyará a un rival en su candidatura cuando se presentara a la reelección el próximo año.

