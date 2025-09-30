Muere Mexicano que Recibió Disparo en Instalaciones de ICE, en Dallas

La familia de Miguel Ángel García Hernández informó hoy 30 de septiembre de 2025 informó que el mexicano murió este martes, luego de permanecer en atención médica por el tiroteo que se registró en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas.

El 24 de septiembre de 2025 se informó de un hombre que disparó en las inmediaciones de las instalaciones de ICE en Dallas, que en ese momento cobró la vida de dos personas, además de que el tirador se quitó la vida, y dejó a Miguel Ángel García Hernández como herido de gravedad.

Las autoridades de México confirmaron en un comunicado que luego del tiroteo en Dallas la persona que se reportaba como herida de gravedad era un connacional, ante lo cual la familia de Miguel Ángel García Hernández solicitó ayuda para la atención médica y poder verlo.

Noticia relacionada: ¿Qué se Sabe del Tiroteo Hoy en Sede de ICE en Dallas? FBI Revela Pista en Casquillo de una Bala

Confirman muerte del mexicano Miguel Ángel García Hernández

Este martes, la agencia AP reportó que la familia de Miguel Ángel García Hernández confirmó su muerte luego de días de reportarse como herido de gravedad.

Video: Tiroteo en Instalaciones de ICE en Dallas: ¿Por Qué Trump Culpa a la Extrema Izquierda?

Según la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la familia confirmó que Miguel Ángel García Hernández, de 32 años de edad, murió debido a las heridas que presentaba por los disparos en las instalaciones de ICE, después de que le retiraron la asistencia vital.

Miguel Ángel se encontraba detenido en las instalaciones de ICE en Dallas, cuando Norlan Guzmán-Fuentes disparó contra la sede y mató a dos personas y dejó al mexicano como herido de gravedad.

Historias recomendadas: