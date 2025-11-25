La Patrulla Fronteriza encontró a cinco mexicanos ocultos en el compartimento de un camión de carga en Texas, Estados Unidos, por lo que anunció que serán procesados y deportados a México.

En redes sociales, el jefe de la corporación estadounidense, Michael W. Banks, detalló que dichas personas se encontraban en un compartimento de almacenamiento dentro de un camión de carga sin salida, en Laredo, Texas.

“Ese no es un medio de transporte legítimo; es una trampa mortal”, enfatizó.

“Tácticas son letales, no ingeniosas”

Banks reiteró que se trata de tácticas imprudentes de contrabando que “no son ingeniosas, son letales”.

Ante ello, reiteró su llamado a migrantes indocumentados a no acudir a Estados Unidos. “No juegues con tu vida, no vengas”.

Detienen al conductor

El jefe de la Patrulla Fronteriza también dio a conocer que el conductor del camión es un ciudadano estadounidense.

Sin dar a conocer su identidad, añadió que el hombre fue arrestado y ahora enfrenta cargos de tráfico de personas.

Mientras que los cinco mexicanos serán procesados y arrestados. Junto con su mensaje, Banks compartió un imagen en la que se pudo apreciar el camión de carga, así como a tres de los connacionales localizados en el interior.

