Pentágono Evalúa Enviar 10 Mil Efectivos Terrestres Más a Medio Oriente: WSJ

El Pentágono evalúa la posibilidad de enviar a Medio Oriente hasta 10 mil soldados más para dar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más opciones militares más allá de los recursos diplomáticos, según informó el diario The Wall Street Journal.

La fuerza, que incluiría posiblemente infantería y vehículos blindados, se sumaría a unos 5 mil marines y miles de paracaidistas ya desplegados en la región, de acuerdo con el reporte, que cita fuentes del Pentágono.

El informe añade que se espera que las tropas se instalen a una distancia que permita atacar a Irán y a su isla de Jarg.

Anna Kelly, portavoz adjunta de la Casa Blanca, citada por el diario, declaró:

"Todos los anuncios sobre despliegues de tropas provendrán del Departamento de Guerra. Como hemos señalado, el presidente Trump siempre dispone de todas las opciones militares"

Pausa a los ataques contra instalaciones energéticas

Previamente Trump afirmó que pausaría hasta el 6 de abril, los ataques previstos contra instalaciones energéticas iraníes, al afirmar que las conversaciones entre ambas partes "avanzan muy bien".

Por su parte Irán ha rechazado un plan de paz de 15 puntos propuesto por la Casa Blanca, aunque estaría considerando de forma privada reunirse con negociadores de Estados Unidos en Pakistán en los próximos días, de acuerdo con un reporte del periódico The New York Times.

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Con información de Xinhua

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