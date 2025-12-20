Policía Vestido de Grinch Da a Elegir a Infractores entre Una Multa o Morder Una Cebolla

El coronel Lou Caputo, fiel a la tradición navideña que él mismo comenzó hace 23 años, salió a las calles en los Cayos de Florida, en Estados Unidos, vestido del Grinch para multar a conductores infractores.

Este viernes, recorrió la autopista que recorre esta ciudad de Florida, en el extremo sur de la Unión Americana, para reconvenir a quienes manejan a exceso de velocidad.

Para cumplir con la misión, Caputo acompañó a los agentes a observar el radar de velocidad ubicado en los alrededores de las escuelas de Cayo Largo, al sur del estado.

Video relacionado: Llega "El Grinch" a Robar la Navidad a Vecinos en Guadalupe

¿Una multa o una cebolla?

Una vez que un conductor supera el límite de velocidad y es detenido, los policías verifican la matrícula del auto y la licencia de conducir. Si todo está en orden, le piden que espere en el vehículo.

En ese momento, aparece Caputo disfrazado del Grinch y pregunta: "¿una multa o una cebolla?", mientras en el auto, el infractor desprevenido se sorprende y asusta a causa del ente verde.

No queremos obligar a nadie a aceptar una cebolla si no le gustan las cebollas; pero si prefieren la multa, se la podemos dar

A lo largo del viernes, informó el policía en retiro, solo un conductor mordió una cebolla delante del Grinch.

Multas en toda regla

El oficial vestido como el personaje creado por el autor infantil Dr. Seuss, y que recientemente se retiró de la Oficina del Alguacil del condado de Monroe, les recuerda que deben obedecer la velocidad establecida y no usar celulares en zonas escolares.

Además, señaló que el Grinch solo se aparece a aquellos que superan la velocidad por unos pocos kilómetros por hora por encima de lo permitido.

A los más veloces, los infractores por exceso, se les aplica la multa en toda regla por parte de las autoridades.

Caputo dijo que más allá de lo gracioso del momento, es importante promover la seguridad vial en las zonas escolares y dijo que lo esencial es educar a la gente.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM