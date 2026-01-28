Policías se Enfrentan a Manifestantes en Texas por Detención de Niño en Operativo Migratorio

Agentes de la policía estatal de Texas rociaron gas pimienta a manifestantes reunidos el miércoles 28 de enero de 2026 fuera de un centro de detención federal, donde un legislador demócrata se reunió con el niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, y su padre, que están detenidos por un operativo migratorio del ICE en Minnesota.

Video relacionado: Llega Tom Homan a Mineápolis, Minnesota, para Atender Crisis por Redadas Migratorias

El caso del menor de edad ecuatoriano ha desatado indignación con las represiones migratorias del gobierno de Donald Trump. El representante Joaquín Castro se reunió con el padre y su hijo en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, donde al exterior del recinto se congregó un numeroso grupo de manifestantes para expresar su apoyo a los cientos de detenidos que se encuentran en la instalación. Los manifestantes golpearon tambores, gritaron consignas y portaron pancartas con leyendas como "¡Los niños no son criminales!"

A medida que los manifestantes se acercaban a la instalación en la pequeña ciudad de Dilley, agentes de la policía estatal llegaron a bordo de un autobús escolar y le ordenaron a la multitud que retrocediera.

Así está Liam Conejo de 5 años y su padre, Adrian Alexander

Posteriormente, algunos agentes arrojaron bolas de gas pimienta para dispersar a los manifestantes. Más tarde, Castro publicó en redes sociales una foto de su visita con Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias.

Just visited with Liam and his father at Dilley detention center. I demanded his release and told him how much his family, his school, and our country loves him and is praying for him. pic.twitter.com/9a2pCuapYd — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 28, 2026

Exigí su liberación y le dije lo mucho que su familia, su escuela y nuestro país lo quieren y están rezando por él

Se tiene previsto que Castro y otros demócratas de Texas discutan la visita en una conferencia de prensa.

Funcionarios gubernamentales han negado previamente la entrada a algunos miembros del Congreso a centros federales de detención, aunque señalaron que el gobierno o sus contratistas privados que operan la instalación han permitido que los detenidos en Dilley se anoten para una reunión con él y Crockett.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI