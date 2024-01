Primarias de New Hampshire: Por Qué Son Tan Importantes para las Elecciones de EUA

Por más de 100 años New Hampshire ha sido el estado encargado de arrancar de manera formal el proceso de primarias y aunque Iowa tradicionalmente lleva a cabo su reunión electoral poco antes, esa no es como tal una primaria, es un caucus, que de igual manera otorga delegados.

Por más de medio siglo, ningún candidato ha fallado en obtener la nominación republicana tras ganar tanto el caucus de Iowa, como la primaria de New Hampshire.

En esta ocasión el ganador indiscutible de Iowa fue Donald Trump y las encuestas para este martes lo colocan hasta 18 puntos por encima de la otra aspirante republicana, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

“Creo que vamos a tener el mismo tipo de resultado aquí que la semana pasada en Iowa”, dijo Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

Hasta este fin de semana eran tres los aspirantes republicanos que se enfrentaban es esta etapa, pero eso cambió cuando este domingo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que abandonaba la contienda.

“Y esto se reduce a ¿qué quieres? ¿Qué quieres más de lo mismo? ¿O quieres algo nuevo? ¿Quieres volver a un país donde decidan quién es una buena persona, quién es una mala persona, quién es la persona adecuada, quién es la persona equivocada? ¿O quieres unirte como estadounidense y decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar la inflación y volver a encarrilar a nuestro país”, dijo a los votantes Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur.

Para algunos analistas la única posibilidad que tiene Haley de desempeñar un buen papel y permanecer en este proceso electoral, es si logra la victoria de New Hampshire.

Por el lado de los demócratas, la polémica ha girado alrededor de Joe Biden quien no aparecerá en la boleta de estas primarias luego de haberle solicitado a la dirección de su partido, que modificara el calendario electoral y que en esta ocasión iniciará el proceso electoral no con la primaria de New Hampshire, sino con la de Carolina del Sur, ya que tiene una base más diversa de votantes demócratas, y de esta forma eso podía ayudarlo con la percepción del arranque de su carrera por la reelección.

En 2020, Biden perdió New Hampshire durante las primarias, pero tuvo gran éxito en las primarias de Carolina del Sur lo que le dio un nuevo impulso a su campaña.

Las autoridades estatales de New Hampshire, lideradas por republicanos, y obligadas por la ley mantuvieron la fecha inicial, por ello se decidió no incluir el nombre de Biden. El partido Demócrata dijo que no reconocerá los resultados, sin embargo los votantes pueden escribir su nombre en la boleta que contiene a 21 aspirantes.

