Confirman Primera Muerte de un Niño por Gripe en Nueva Jersey, EUA

Este viernes, 9 de enero de 2026, el Departamento de Salud de Nueva Jersey, en Estados Unidos de América (EUA) registró su primera muerte de gripe pediátrica en una temporada en que los contagios están afectando al país en niveles alarmantes

De acuerdo con un comunicado de la agencia sanitaria, se trata un niño de menos de cinco años del norte del estado, que no presentaba comorbilidades conocidas (coexistencia de dos o más enfermedades o condiciones).

El comisionado interino de Salud, Jeff Brown, que exhortó a los residentes a vacunarse “para reducir la propagación de la gripe y otros virus respiratorios en Nueva Jersey” y envió sus condolencias a la familia del menor.

Esta temporada de gripe ya se perfila como muy grave, con más casos que en años anteriores y, trágicamente, la muerte de un niño esta semana. Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia.

Aumentan muertos por influenza en EUA

El pasado lunes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron de 5,000 muertes por influenza, nueve de ellos niños.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Nueva Jersey, el número de personas enfermas con gripe, y el número de personas que han estado suficientemente enfermas como para acudir al médico o urgencias y han sido ingresadas en un hospital, "continúa siendo un número muy elevado".

El Departamento de Salud recordó que se recomienda la vacunación contra la gripe para todas las personas de seis meses en adelante y además que hay ciertas personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por la gripe.

Niños menores de cinco años, pero especialmente niños menores de dos.

Personas de 65 años o más.

Embarazadas o que han dado a luz en las dos últimas semanas.

Personas con condiciones médicas como asma, enfermedades cardíacas y diabetes.

Además de la vacuna, recordó que se deben tomar otras precauciones como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser y estornudar, evitar el contacto cercano con personas enfermas, llevar mascarilla en ambientes cerrados y quedarse en casa cuando se está enfermo para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias.

En Nueva York, estado vecino -ambos entre al menos 20 estados con la tasa de gripe más alta del país- se habían registrado más de 128,000 casos positivos de gripe hasta la semana que concluyó el 3 de enero. El virus H3N2 de la gripe que está afectando al país corresponde al subtipo K y continúa propagándose rápidamente.

