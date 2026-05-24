¿Quién Era Nasire Best, el Joven Con Problemas de Salud Mental Abatido Cerca de la Casa Blanca?

El joven muerto por disparos del Servicio Secreto de Estados Unidos en la tarde del sábado 23 de mayo al acercarse y dispararon contra un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca tenía 21 años, había sido detenido anteriormente en la zona y tenía problemas de salud mental, según medios estadounidenses.

El hombre, identificado como Nasire Best, había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales y había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras protagonizar otro incidente en el área de la sede gubernamental, donde aseguró que era Jesucristo, indicó CNN.

Agentes del Servicio Secreto dispararon a Best, después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios.

En redes sociales se ha difundido una fotografía presuntamente del atacante. Es alguien con rastas, afroamericano.

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El diario New York Times indicó que el tiroteo se produjo después de que el hombre sacara un arma de una bolsa y comenzara a disparar contra los agentes. Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido.

El suceso ocurrió poco antes de las 18:00, hora local, en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

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Los antecedentes violentos

Según los medios, Best había sido arrestado en julio del año pasado por entrar en una zona restringida del predio de la Casa Blanca, ignorando las indicaciones y órdenes de detenerse.

Un mes antes había sido llevado a un centro psiquiátrico por impedir a un vehículo el acceso al ala este de la Casa Blanca, entonces les dijo a los policías que "era Jesucristo y quería que lo arrestaran".

Según los reportes, el hombre, originario del estado de Maryland, próximo a Washington, tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones alrededor de la Casa Blanca.

Aparentemente un magistrado impuso una orden de alejamiento del lugar y había otra orden contra él por no presentarse a una vista judicial en agosto pasado.

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Horas después del ataque, el presidente Trump describió a Best como alguien con historial violento y que, probablemente, estaba obsesionado con la Casa Blanca.

Asimismo, recordó el intento de asesinato en su contra en la Cena de Corresponsales, por lo que insistió en que los presidentes estadounidenses deben tener un lugar seguro.

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Con información de Agencias

ASJ