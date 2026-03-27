¿Quién Es Dean Roy? El Candidato a Gobernador Más Joven en la Historia de Vermont con 14 Años

Dean Roy, un adolescente de 14 años, es la persona más joven que jamás haya aparecido en la papeleta de las elecciones generales del estado de Vermont en busca de la gubernatura, en N+ te presentamos un perfil de él.

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Él consiguió aparecer en la boleta electoral después crear su propio partido político. Esto es lo que opina al respecto:

“No espero necesariamente ganar. Lo que sí espero es iniciar el movimiento y conseguir que más jóvenes se unan a mí y digan: "Sí, nosotros también queremos generar un cambio".

Luego de trabajar como asistente legislativo en la Cámara de Representantes de Vermont, este joven de 14 años, estudiante de primer año en la preparatoria Stowe, ahora aspira a la gubernatura.

El secretario legislativo Dean Roy aparece en la fotografía junto al vicegobernador de Vermont, John Rodgers. Foto: AP

En noviembre, será el primer candidato a gobernador menor de 18 años en aparecer en la boleta electoral de las elecciones generales del estado.

Otro adolescente intentó ser gobernador en 2018 pero no apareció en boletas

Otro estudiante de octavo grado, Ethan Sonneborn, buscó la nominación demócrata para gobernador en 2018, pero quedó último en unas primarias con cuatro candidatos.

¿Quién es Dean Roy?

Dean Roy aseguró su lugar en las elecciones generales en Vermont al crear su propio partido político, se trata del Partido Libertad y Unidad. Pudo postularse porque la constitución estatal no establece una edad mínima para los candidatos a gobernador, exigiendo únicamente que hayan residido en el estado durante cuatro años.

“Sé que suena descabellado que un joven de 14 años se postule para gobernador, pero, sinceramente, miren a quienes están al mando ahora mismo”, dijo Roy en una publicación en la página de Instagram de su campaña. “Llevan haciendo esto desde siempre y las cosas siguen sin funcionar”.

Casi todos los demás estados establecen requisitos de edad mínima para gobernador, a menudo 30 años. En Kansas, los legisladores añadieron en 2018 el requisito de que los candidatos a gobernador deben de tener al menos 25 años, después de que seis adolescentes se postularan para el cargo.

Peter Teachout, profesor de la Facultad de Derecho y Posgrado de Vermont, tiene una opinión diferente a la de Roy sobre la constitución de Vermont. Señaló una sección del documento que se refiere a lo que califica a alguien para tener “derecho a los privilegios de un votante”, y es que debe tener 18 años. Incluso según la interpretación de Roy, Teachout no predice una victoria para el adolescente.

“En teoría, un niño de 4 años podría postularse para gobernador. ¿Deberíamos preocuparnos? No”, aseguró.

“Los habitantes de Vermont pueden ser un poco quisquillosos y provocadores por diversión, pero no es algo que probablemente apoyen en este contexto”.

Sin embargo, el exprofesor de historia de Roy, James Carpenter, dijo que le parece genial que Roy se esté esforzando al máximo. Aunque a la mayoría de los jóvenes de 14 años no les preocupan los impuestos a la propiedad ni la atención médica, Carpenter describe a Roy como un joven maduro con una curiosidad insaciable.

“Esto demuestra la clase de chico que es Dean. Es muy serio en lo que hace. No hay ningún truco detrás de esto. Creo que combina ese optimismo juvenil con un pragmatismo que pocos jóvenes poseen”.

Estas son las propuestas de Dean Roy

Dean Roy, quien dijo no identificarse con ninguno de los dos partidos principales, afirmó que la vivienda es el problema más importante que enfrenta el estado. También ha pensado en cómo compaginaría los estudios con un trabajo a tiempo completo como gobernador, y ha dicho que consideraría las clases en línea y que haría sus deberes por la noche después del trabajo.

El actual gobernador, el republicano Phil Scott, aplaude el interés de Roy por la política y el servicio público, pero cuestiona si alguien tan joven está preparado para las responsabilidades que conlleva gobernar un estado.

Roy no está de acuerdo en que la edad tenga algo que ver con la idoneidad de un candidato para postularse a un cargo público.

“Lo que busco es que estos políticos de carrera me miren y digan: ‘¡Dios mío, él sí tiene la oportunidad de cambiar las cosas!’”, afirmó. “Si logro que la gente piense que soy una amenaza, entonces sabré que he tenido éxito. Porque lo que quiero es demostrarles que la juventud tiene voz. Vamos a generar un cambio. El futuro es ahora.”

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Con información de N+

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