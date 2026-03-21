Rechaza Cuba Solicitud de EUA para Importar Diésel para su Embajada en La Habana

El gobierno de Cuba rechazó la solicitud de la Embajada de EUA en La Habana para permitirle importar diésel para sus generadores, mientras la administración de Trump mantiene un bloqueo de combustible a la Isla, de acuerdo con funcionarios estadounidenses.

El gobierno cubano rechazó la solicitud mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos analiza una reducción de personal en la embajada en La Habana por la falta de diésel.

Dicha medida llevaría posiblemente a una exigencia de Estados Unidos de una reducción similar de personal en la Embajada de Cuba en Washington, según indicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato.

El rechazo del gobierno cubano fue informado primero por The Washington Post.

Petróleo

Cuba ha tenido complicaciones con la disminución del petróleo desde que Estados Unidos detuvo al líder de Venezuela en enero, lo que paró los envíos de crudo desde ese país.

Posteriormente Trump amenazó con imponer aranceles al país que venda o suministre petróleo a Cuba.

La Isla depende de su propio gas natural, de la energía solar y de su propio petróleo para operar plantas termoeléctricas, lo que no ha sido suficiente para cubrir la demanda.

El conflicto por el diésel se da mientras Trump busca lograr un drástico cambio en el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con un funcionario no se espera que la reducción del personal en la embajada se dé inmediatamente, pues Estados Unidos cree que cuenta con suficiente diésel en reserva para que dure otro mes.

Conversaciones

La semana pasada el presidente cubano aseguró que Cuba ha sostenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos.

Este viernes organizaciones humanitarias comenzaron a entregar ayuda a Cuba por vía aérea, incluidos paneles solares, alimentos y medicinas.

En tanto, Cuba se prepara para recibir un cargamento de petróleo ruso más adelante este mes, que sería su primer envío en los tres últimos meses.

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Con información de AP

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