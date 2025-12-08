Regulación de IA en Estados Unidos: Trump Anuncia Medida para Controlar Desarrollo de Tecnología
N+
El presidente Donald Trump anunció medidas para la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en Estados Unidos
COMPARTE:
El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció este lunes, 8 de diciembre de 2025, medidas para la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en el país.
Cabe destacar que los esfuerzos de Trump para controlar el desarrollo de la IA enfrentan una intensa oposición política y legal.
Noticia relacionada: ONU Aprueba Iniciativa de México para Evitar que Armas Nucleares sean Controladas por la IA
Medidas de Trump para regular la IA
Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente Trump indicó que, a su juicio, la IA es una actividad vital para el dominio mundial de Estados Unidos, por lo que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria.
Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial.
Aseguró que Estados Unidos está superando a todos los países en materia de IA, pero advirtió que si los estados participan en las reglas y proceso de aprobación, la ventaja no durará mucho.
Historias recomendadas:
- ¿Cuándo Empiezan las Posadas 2025? Este Día Inician las Celebraciones de Diciembre
- ¿Quisieras Recordar Cada Día de Tu Vida? Esto es Hipertimesia y los Casos de Memoria Fotográfica.
-
La Palabra del Año 2025: La Universidad de Oxford Explica Qué Significa.
Con información de N+ y AFP
Rar