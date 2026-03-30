Ron DeSantis Firma Ley para Renombrar Aeropuerto de Palm Beach con el Nombre de Donald Trump

Los turistas en Palm Beach, Florida, pronto podrán tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, luego que el gobernador Ron DeSantis firmó este lunes 30 de abril de 2026 una ley que renombra el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente republicano.

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Todo queda plasmado en dicha ley, que eventualmente será un cambio de marca masivo y para honrar a Trump. Los republicanos estatales impulsaron el cambio de nombre durante la sesión legislativa ordinaria de Florida, argumentando que sería una forma apropiada de reconocer a Trump como el primer presidente que reside en Florida y que frecuentemente recibe a dignatarios internacionales en su "Casa Blanca de invierno".

Eric Trump agradece cambio de nombre de aeropuerto en honor a Trump

Palm Beach International Airport is now officially…. “President Donald J. Trump International Airport!”



Proud to have played a small role in making this happen. Huge thanks to @megforflorida, @GovRonDeSantis, @JamesUthmeierFL, and the overwhelming majority in the Florida House! pic.twitter.com/Yi5LSdlDaT — Eric Trump (@EricTrump) March 30, 2026

Los demócratas han criticado la idea, ya que se oponen a las políticas de Trump y cuestionaron el posible costo de la medida, algo que aún no ha sido decidido por la Legislatura.

A pesar de que DeSantis firmó el proyecto de ley, los republicanos de Florida no tardaron en celebrarlo, como lo expresó en sus redes sociales Eric, el hijo de Donald Trump.

El Partido Republicano del estado de Florida calificó la medida como un "homenaje histórico" al presidente, mientras que su hijo, Eric Trump, agradeció a DeSantis, al fiscal general James Uthmeier, a la Cámara de Representantes de Florida y a la representante estatal Meg Weinberger por ser promotora del proyecto de ley y hacerlo posible.

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Con información de N+

HVI