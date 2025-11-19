EUA Sube Recompensa por Exolímpico Ryan Wedding, Vinculado al Cártel de Sinaloa

Las autoridades de Estados Unidos de América (EUA) elevaron a 15 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, quien dijeron que colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa y que podría estar en México bajo su protección.

Durante conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, anunció avances en la investigación en curso sobre Ryan James Wedding, “un exatleta olímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional”.

Actualmente figura en la lista de los 10 más buscados del FBI y controla una de las organizaciones de tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína de Canadá. Wedding colabora estrechamente con el cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera, para inundar no solo las comunidades estadounidenses, sino también las canadienses, con cocaína procedente de Colombia.

“Wedding, versión moderna de El Chapo Guzmán”

Las autoridades estadounidenses identifican al exatleta como responsable de una organización que colabora con el Cártel de Sinaloa para traficar cargamentos de cocaína a Estados Unidos y Canadá.

Según la fiscal general Pam Bondi, la red de Wedding mueve aproximadamente 60 toneladas de cocaína al año hacia Los Ángeles mediante tráileres que cruzan desde México.

El FBI describió al hombre como “una versión moderna de Pablo Escobar” y “una versión moderna de El Chapo Guzmán”.

El director del Buró, Kash Patel, afirmó que se encuentra en México bajo protección del crimen organizado y señaló que la agencia mantiene coordinación con autoridades mexicanas y canadienses para localizarlo.

Sanciones financieras contra Wedding

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra el canadiense, junto a nueve personas y nueve empresas vinculadas.

Wedding está acusado en Estados Unidos por los delitos de dirigir una empresa delictiva, asesinato y conspiración para la distribución de cocaína.

Además, la fiscal anunció nuevos cargos contra el canadiense por intimidación de testigos y asesinato, después de que un testigo federal del caso fue asesinado en 2024 en Medellín.

Con información de N+.

spb