Se Registra Incendio en la Refinería de Chevron en California

En Estados Unidos la noche de este jueves se registra un fuerte incendio, en la refinería de Chevron, en la ciudad Segundo, en Los Ángeles, California.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, atiende la emergencia.

Las autoridades, desconocen cómo inició el fuego.

Se estima que en el lugar, trabajan unos mil 500 empleados, aunque hasta el momento no hay reporte de heridos.

Video: Fuerte Incendio en Refinería Chevron de Los Ángeles; Autoridades Ignoran Causa

Esta refinería, es la más grande de la Costa Oeste y opera desde 1911.

Información en desarrollo…

Con información de N+

LECQ