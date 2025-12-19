Reportaron Tirador Activo en Base de la Fuerza Aérea Luke en Arizona, EUA; Esto Pasó

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, autoridades de Estados Unidos de América (EUA) reportaron a un tirador activo en la base de la Fuerza Aérea Luke, cerca de Glendale, Arizona.

#ÚltimaHora | La Base de la Fuerza Aérea Luke, cerca de Glendale, Arizona, informa sobre un incidente con un tirador activo en las instalaciones y ordena a todo el personal que busque refugio.



pic.twitter.com/qNb92jGHTw — NMás (@nmas) December 19, 2025

Según los primeros reportes, se ordenó a todo el personal que se refugiara en el lugar. Las autoridades locales respondieron inmediatamente y despejaron la zona afectada

¿Tirador activo? esto fue lo que pasó

Luego de la alerta por una tirador activo en la base Aérea Luke, las autoridades estadounidenses realizaron una inspección en el lugar.

Posteriormente, descartaron la presencia de un tirador y se levantó el cierre de la instalación, por lo que las actividades se realizan con normalidad.



Con información de N+

