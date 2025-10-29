Senado de EUA Aprueba Revocar Aranceles de Trump Contra Canadá
El Senado estadounidense votó 50-46 para revocar gravámenes a Canadá, segunda reprobación arancelaria a Trump en dos días
El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles una moción para revocar los gravámenes impuestos a las importaciones procedentes de Canadá por la administración del presidente Donald Trump. La votación registró 50 votos a favor y 46 en contra.
Esta acción legislativa representa la segunda ocasión en dos días consecutivos en que la Cámara Alta del Congreso desaprueba una medida arancelaria implementada por el mandatario republicano. El día anterior, el Senado había aprobado la revocación de los impuestos aduaneros contra Brasil.
La moción fue presentada por los legisladores demócratas y logró suficiente respaldo para ser aprobada en la sesión del miércoles. Sin embargo, la medida enfrenta un panorama incierto en su siguiente etapa legislativa.
El proceso parlamentario requiere que la resolución sea ahora considerada por la Cámara de Representantes, donde las perspectivas de aprobación son limitadas. Esta circunstancia convierte la acción senatorial en un gesto mayormente simbólico, aunque refleja el desacuerdo de un sector del Congreso con la política comercial de la administración Trump respecto a Canadá.
Los gravámenes contra las importaciones canadienses habían sido establecidos por el gobierno federal como parte de su estrategia comercial, pero ahora enfrentan resistencia legislativa en el Senado, donde la coalición que respaldó su revocación logró una mayoría ajustada de cuatro votos.
Con información de EFE.
