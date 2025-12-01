Senadores Demócratas Amenazan con Bloquear Acciones Militares de Trump en el Caribe

Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, advirtió con bloquear el despliegue militar de Donald Trump en el Caribe si este continúa con sus acciones sobre Venezuela. El senador dijo que llevará a votación una resolución para limitar el despliegue estadounidense en aguas internacionales.

"El poder de declarar esta guerra está únicamente en manos del Congreso ", declaró Chuck Schumer.

Donald Trump anunció en días previos que su país podría detener a presuntos narcotraficantes por tierra, tras los bombardeos en aguas del Caribe.

Nicolás Maduro ha dicho que Venezuela resistirá cualquier amenaza a su soberanía.

Amenazan con bloquear acciones militares de Trump en el Caribe

Este lunes 1 de diciembre, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscará someter a votación en el Congreso una resolución de poderes de guerra. Esta medida busca limitar el despliegue militar del gobierno de Donald Trump en el Caribe. A través de X, antes Twitter, el senador escribió:

Si Donald Trump continúa con sus acciones contra Venezuela, presentaremos de inmediato una Resolución de Poderes de Guerra para bloquear el despliegue de fuerzas estadounidenses en Venezuela.

El demócrata añadió que solo el Congreso puede declarar una guerra:

El poder de declarar la guerra reside únicamente en manos del Congreso, no de Donald Trump.

Una resolución de poderes de guerra puede aprobarse con una mayoría simple en las dos cámaras del legislativo. No obstante, podría ser vetada después por el presidente. Para que Trump no pudiera anular una orden de este tipo, se requeriría de los votos de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado.

En ambas cámaras dominan con una exigua mayoría los republicanos. Al respecto, Chuck Schumer acusó a Donald Trump de planear una guerra a espaldas del pueblo estadounidense:

Trump parece estar planeando una guerra totalmente secreta. Sin autorización del Congreso. Sin transparencia. Sin explicación. Los estadounidenses no queremos otra guerra eterna, y Trump no tiene la autoridad para enviar nuestras tropas a la guerra sin nuestra aprobación.

Siguen incrementándose tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Las declaraciones de Chuck Schumer llegan en un momento de máxima tensión en el Caribe. Tras la llegada del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, Nicolás Maduro ha convocado a su fuerza aérea y a su Ejército a realizar ejercicios militares.

En Caracas, la semana pasada se realizó un mitin en apoyo al gobierno chavista, donde Nicolás Maduro exhibió una espada perteneciente a Simón Bolívar y juró que combatiría el imperialismo. Además, Venezuela amenazó con retirar el permiso a las aerolíneas extranjeras que dejaron de sobrevolar la región por recomendación de Estados Unidos, más aún tras el cierre del espacio aéreo del país.

Por su parte, Donald Trump admitió ante reporteros que está dispuesto a arreglar el conflicto con Venezuela “por las malas”, de ser necesario, y que espera pronto detener a narcotraficantes “por tierra”, tras los bombardeos a supuestos barcos del narcotráfico en el Caribe.

Aunque Donald Trump y Nicolás Maduro habrían sostenido una conversación telefónica, las tensiones entre ambos países han continuado creciendo.

