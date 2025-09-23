Servicio Secreto Frustra Ataque a Telecomunicaciones Cerca de Sede de Asamblea General de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció que desmanteló una red de dispositivos electrónicos capaz de interrumpir las telecomunicaciones en la ONU. El hallazgo de esta red de antenas y servidores en Nueva York ocurrió en plena Semana de Alto Nivel en la ONU.

Descuben red capaz de hacer ataques de telecomunicaciones en Nueva York

El hallazgo se realizó a 56 kilómetros de la Asamblea General de la ONU. La red consistía en trescientos servidores y cien mil tarjetas SIM. Al respecto, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, declaró en un comunicado:

El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable.

Según el comunicado, la red tenía capacidad para llevar a cabo una amplia gama de ataques a las telecomunicaciones. Por ejemplo, habría sido capaz de desactivar las torres de telefonía móvil cercanas a la ONU.

Servicio Secreto de Estados Unidos desmantela red para interrumpir telecomunicaciones en la ONU. Foto: EFE

El Servicio Secreto mencionó que ya habían detectado previamente amenazas de ataques relacionadas con las telecomunicaciones del gobierno de Estados Unidos:

Fueron utilizados para realizar múltiples amenazas relacionadas con las telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno estadounidense.

El director del Servicio Secreto advirtió que investigarán cualquier posible amenaza cibernética y tecnológica al gobierno estadounidense:

La misión de protección del Servicio Secreto de Estados Unidos se centra en la prevención y esta investigación deja claro a los posibles actores maliciosos que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, localizadas y desmanteladas de inmediato.

Cabe mencionar que Sean Curran, actual director del Servicio Secreto, era uno de los agentes que protegió a Donald Trump durante el atentado que sufrió en Pensilvania, durante su campaña presidencial.

