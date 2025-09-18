SRE Informa que Da Puntual Seguimiento al Caso de Connacional Privado de Su Vida en Chicago

En una nota informativa la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que se han realizado gestiones y se ha dado puntal seguimiento en el caso de Silverio Villegas González, connacional privado de su vida en un operativo en Franklin Park, Illinois, el 12 de septiembre.

Precisó que en ese contexto ha realizado diversas acciones.

Informó que la familia del connacional solicitó el acompañamiento consular y apoyo para la repatriación de sus restos a Michoacán.

Señaló que el Consulado mantiene contacto con las autoridades forenses del Condado de Cook, para agilizar el proceso tan pronto concluyan los exámenes correspondientes.

Custodia de hijos de Silverio Villegas

A cargo del caso de custodia de los hijos del señor Villegas están abogadas del Programa de Asistencia Legal Externa (PALE) y coordinarán las acciones legales que sean necesarias para la reunificación con la familia del mexicano.

Se precisa en la nota que el interés superior de los menores de edad constituye una prioridad absoluta, por lo que se destinarán todos los recursos disponibles para concretar la voluntad expresada por la familia.

La representación consular realiza las gestiones correspondientes para visitar a los menores y mantiene comunicación con sus familiares para desahogar los requerimientos legales que permitan su pronta reunificación.

Precisó que desde que se estableció contacto por el Consulado General de Chicago con autoridades regionales de ICE, se informó que la investigación está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Y finalizó indicando que la representación consular y la Embajada de México en Estados Unidos, darán puntual seguimiento al caso ante las autoridades federales correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ