Trump Anuncia que su Jefa de Gabinete Susie Wiles Fue Diagnosticada con Cáncer de Mama

El presidente Donald Trump reveló este lunes, 16 de marzo de 2026, que Susie Wiles, su jefa de gabinete, fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana.

El anuncio llegó a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde el mandatario precisó que Wiles ya inició tratamiento de manera inmediata y continuará en funciones desde la Casa Blanca.

El diagnóstico y la decisión de no pausar el trabajo

Según Trump, Wiles optó por comenzar el tratamiento sin demora en lugar de esperar, y durante ese periodo seguirá desempeñando sus responsabilidades prácticamente a tiempo completo desde la Casa Blanca. El presidente describió su pronóstico como excelente y mencionó que cuenta con un equipo médico de su confianza.

El mandatario escribió en tono de respaldo:

"Su fortaleza y su compromiso de continuar haciendo el trabajo que ama, y que hace tan bien, mientras se somete al tratamiento, te dice todo lo que necesitas saber sobre ella".

Una figura clave en el equipo de Trump

Wiles ocupa uno de los cargos más cercanos al presidente dentro de la administración. Trump la describió en su mensaje como una de sus asesoras más importantes y destacó su compromiso con el servicio al pueblo estadounidense. La primera dama Melania Trump también aparece mencionada en el comunicado como parte del respaldo al que se refirió el presidente.

El anuncio no incluyó detalles sobre el tipo específico de tratamiento ni sobre posibles ajustes en las responsabilidades de Wiles durante el proceso.

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CT