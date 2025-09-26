Suspenden e Investigan a Oficial de ICE que Agredió a Mujer Ecuatoriana en Tribunal de Manhattan

El oficial de ICE, que fue captado empujando y tirando al piso a una mujer ecuatoriana, en un tribunal de inmigración en Manhattan, fue suspendido y es investigado, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con las autoridades, la conducta del agente fue inaceptable y denigrante, por lo que ya comenzaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer el caso y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento solo se informó que el agente fue suspendido de su cargo.

¿Cómo fue la agresión del agente hacía la mujer ecuatoriana?

El incidente ocurrió el jueves en el Federal Plaza, en Manhattan, centro de la ofensiva migratoria del presidente Trump en la ciudad.

A través de redes sociales, se dio a conocer el momento exacto en el que el agente del ICE lanzó al piso con violencia a la mujer de origen ecuatoriano identificada como Mónica Elizabeth Moreta.

La mujer, cuyo esposo había sido detenido, fue empujada y tirada al piso en un tribunal de inmigración en Manhattan. Mónica, quien tiene un caso de asilo en proceso, pedía que también se la llevaran a ella.

El video que mostró estas agresiones, provocó críticas entre la comunidad política y social de Estados Unidos.

🇺🇸 | Un agente de ICE fue apartado de sus funciones tras empujar violentamente a la migrante ecuatoriana Mónica Moreta en un tribunal de inmigración, frente a sus hijos.pic.twitter.com/6KP4S0YLIi — Informa Cosmos (@InformaCosmos) September 26, 2025

