“Tenemos la Frontera Más Segura en la Historia de Nuestro País”: Casa Blanca

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos de América (EUA) tiene la "frontera más segura en la historia del país", esto, dijo, de acuerdo con las cifras preliminares publicadas del mes de noviembre.

En conferencia de prensa hoy, 11 de diciembre de 2025, en la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo que hay dos prioridades para la administración del presidente Donald Trump. La primera, es detener el flujo de drogas que entran a Estados Unidos, y acabar con las organizaciones terroristas extranjeras y los cárteles de la droga.

Hay dos aspectos que son muy importantes para esta Administración. En primer lugar, detener el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos de América, que sabemos que han matado a cientos de miles de estadounidenses. El presidente prometió durante la campaña electoral que acabaría con las organizaciones terroristas extranjeras y los cárteles de la droga del mundo, especialmente aquí, en nuestro propio hemisferio, y ustedes han visto que está cumpliendo esa promesa.

Con respecto al petróleo y a lo que ocurrió ayer con un buque, la vocera indicó que el Departamento de Justicia solicitó y obtuvo una orden judicial para incautarlo ya que "se trata de un buque fantasma".

Se trata de un buque fantasma sancionado y conocido por transportar petróleo al mercado negro para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que, como saben, es una entidad sujeta a sanciones. Por lo tanto, el presidente se ha comprometido a detener el flujo ilegal de drogas hacia nuestro país y también se ha comprometido plenamente a aplicar la política de sanciones de esta administración, y eso es lo que ustedes y el mundo vieron ayer.

En el tema de Colombia, la funcionaria aseguró que no está al tanto de una supuesta invitación del presidente Gustavo Petro, para que Donald Trump visite su país, pero aseguró que al republicano no le gustan los comentarios de su homólogo colombiano.

La portavoz de la Casa Blanca dio a conocer esta información un día después de que Trump advirtiera a Petro que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump quiere que termine la guerra entre Rusia y Ucrania

Respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, la vocera dijo que el presidente Trump está “frustrado” y que quiere ya termine.

El presidente está extremadamente frustrado con ambos lados de esta guerra, no quiere más diálogos, quiere acción. Quiere que esta guerra termine.

