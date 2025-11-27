Tirador de Washington Había Trabajado con la CIA, Revelan Autoridades

Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) informaron hoy, 27 de noviembre de 2025, que el presunto tirador en Washington DC había trabajado anteriormente con la CIA y el gobierno estadounidense en Afganistán.

Cabe recordar que el tiroteo ocurrió durante la tarde del 26 de noviembre, afuera de la estación Farragut West, a dos cuadras de la Casa Blanca. Según declaró Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., el atacante habría disparado deliberadamente contra dos agentes de la Guardia Nacional.

Durante una conferencia de prensa conjunta con Kash Patel, director del FBI, la funcionaria explicó:

Lo que sabemos es que fue un ataque dirigido. Un individuo habría seleccionado a los agentes. El sujeto fue detenido.

Elementos heridos, en estado crítico

Las autoridades informan que los agentes de la Guardia Nacional heridos en el tiroteo cerca a la Casa Blanca en Washington D.C. son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, quienes se reportan en estado crítico y permanecen hospitalizados.

