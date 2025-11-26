Dos guardias nacionales resultaron heridos de gravedad la tarde de este miércoles 26 de noviembre 2025, durante un tiroteo en Farragut West, en Washington D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca. Hay un detenido, quien también resultó herido.

El sospechoso se encontraría en estado crítico.

se encontraría en estado crítico. El tiroteo ha ocurrido un día antes del Día de Acción de Gracias, la principal celebración de Estados Unidos.

la principal celebración de Estados Unidos. El gobernador de Virginia Occidental Patrick Morrisey anunció en un primer mensaje el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Nacional estadounidense. En un mensaje posterior, retiró lo dicho y señaló que hay información contradictoria.

Reportan tiroteo en Farragut West, en el centro de Washington D.C.

Poco antes de las dos de la tarde del 26 de noviembre se registró un tiroteo a las afueras de la estación Farragut West, del metro de Washington. El tiroteo ocurrió a escasos 470 metros de la Casa Blanca, que se ubica dos cuadras al sur de la estación.

En el incidente dos agentes de la Guardia Nacional estadounidense resultaron heridos de gravedad, quienes fueron trasladados para que recibieran atención médica de urgencia. Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, señaló en un primer momento que ambos agentes habían muerto.

No obstante, pasadas las tres de la tarde retiró lo dicho y señaló que había información contradictoria sobre la condición de los agentes. A través de X, el gobernador explicó:

Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre la condición de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez que recibamos información más completa.

Donald Trump emite mensaje por tiroteo a GN

Donald Trump, quien se encuentra actualmente en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, escribió un mensaje sobre el tiroteo. En la red social Truth Social el presidente de Estados Unidos informó que el sospechoso estaba gravemente herido:

El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto.

Y añadió:

Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!

Kash Patel da conferencia de prensa por tiroteo en Nueva York

Kash Patel, director del FBI, ofreció una conferencia conjunta con Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C. El funcionario federal reconoció la labor de los agentes de la Guardia Nacional para responder al ataque:

La razón por la que este sospechoso está detenido es por la valentía de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional, que respondieron, gracias a su amplio entrenamiento, para salvar vidas americanas hoy.

En la conferencia se confirmó que los dos agentes de la Guardia Nacional estadounidense resultaron gravemente heridos, pero se encuentran hospitalizados, contrario a lo que señaló el gobernador Patrick Morrisey. Además, se señaló que el sospechoso también está hospitalizado tras haber resultado herido. Bowser confirmó que se habría tratado de un atentado directo contra los agentes:

Lo que sabemos es que fue un ataque dirigido. Un individuo habría seleccionado a los agentes. El sujeto fue detenido.

Tiroteo ocurrió a dos cuadras de la Casa Blanca

El tiroteo ocurrió a las afueras de la estación Farragut West, del Metro de Washington D.C. El incidente ocurrió al sur del parque Farragut, que da nombre a la estación de transporte público.

Farragut West se encuentra a solo dos cuadras de la Casa Blanca. Entre la sede del gobierno de Donald Trump y el sitio del tiroteo solo están dos calles: H Street y la icónica avenida Pensilvania, conocida también como “la calle principal de los Estados Unidos”.

Mapa del centro de Washington; en la esquina superior izquierda, la zona del tiroteo. Foto: Google

Tiroteo un día antes del Thanksgiving

El tiroteo ocurrió el día antes de Thanksgiving, la principal celebración para los estadounidenses. Debido a que mucha gente estaba en las compras del Día de Acción de Gracias, las calles del centro de Washington D.C. estaban vacías.

