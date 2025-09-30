Reportan Tirador Activo en Nueva Jersey: Cierran Base Aérea McGuire y Activan Protocolo

Autoridades de Nueva Jersey informaron hoy 30 de septiembre de 2025 que activaron un protocolo de seguridad, que incluyó el cierre de la Base Aérea McGuire, debido al reporte de un tirador activo.

De acuerdo con información de la Base Aérea McGuire, alrededor de las 9:00 horas (tiempo de México) de este martes se determinó el cierre de las instalaciones y se hizo un llamado a que "todo el personal permanezca confinado hasta nuevo aviso". Incluso, pidieron que quienes se encontraran al exterior se pusieran en resguardo.

Activan protocolo de seguridad por tirador activo

Medios como la cadena Fox News informaron sobre el reporte de un tirador activo, lo cual fue confirmado más tarde por las autoridades.

En un comunicado, la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst informó que respondió a informes "de un tirador activo en las instalaciones".

Sin embargo, una hora más tarde reveló que levantó el protocolo de seguridad, pues "no se confirmó ninguna amenaza de tirador activo y la base reanudó sus operaciones normales".

El coronel Michael Stefanovic, comandante de la Base Conjunta McQuire-Dix-Lakchurst, dijo que la prioridad era la seguridad de las personas dentro y en las inmediaciones de las instalaciones.

Colaboramos estrechamente con las fuerzas del orden locales y los servicios de emergencia para garantizar que la situación se investigara y resolviera lo antes posible.

