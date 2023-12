Reportan Tiroteo cerca del Hotel MGM en Las Vegas; Policía Detiene al Sospechoso

Las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en las inmediaciones del MGM hotel en Las Vegas, Nevada, tras el reporte de un tiroteo, e informaron de la detención del sospechoso.

Heavy police presence after reports of numerous shots fired from an MGM Signature Towers balcony in Las Vegas,Nevada

pic.twitter.com/z66dG9N4OD — Eagle🇺🇸Sight (@EagleVideos45) December 31, 2023

La Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés), informó, sin especificar mayores detalles, que se reportó un tiroteo en la cuadra 100 de E. Harmon. De acuerdo con la ubicación en Google Maps, es a unos metros del MGM Hotel.

"Harmon Ave. está cerrada entre Las Vegas Blvd. y Koval Lane mientras los agentes investigan informes de un tiroteo. No se reportan heridos en este momento", escribió la LVMPD en su red social X. Tampoco hay reporte de muertos por el tiroteo.

Update: shooting occurred in 100 block of E. Harmon. Officers are still actively working the scene. Harmon Lane will remain closed. — LVMPD (@LVMPD) December 31, 2023

Usuarios en redes sociales publicaron videos en los que se observan varios vehículos oficiales tanto de la Policía como de bomberos sitiar calles aledañas al MGM hotel.

Otras grabaciones muestran cómo elementos uniformados ingresan a un inmueble para un posible operativo.

Testigos han señalado que se escucharon decenas de detonaciones de arma de fuego; sin embargo, la Policía no ha dado una información oficial al respecto.

UPDATE: Letzkus was taken into custody moments ago.

There is currently NO further public safety threat. https://t.co/Z02xEyseFF — LVMPD (@LVMPD) December 31, 2023

Detienen al sospechoso

Los investigadores de LVMPD identificaron a Jon Letzkus, de 45 años de edad, como posible responsable del tiroteo.

En una publicación pasado el mediodía de hoy 31 de diciembre, la Policía informó que "Letzkus ha sido detenido", por lo que señaló que "actualmente NO hay ninguna amenaza para la seguridad pública".

