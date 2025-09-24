Secretaria de Seguridad Nacional de EUA Ordena Blindar Oficinas de ICE Tras Tiroteo en Dallas

Después de que esta mañana, miércoles 24 de septiembre 2025, un hombre atacó una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, las autoridades en Estados Unidos prendieron las alertas. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en donde había personas.

Noticia relacionada: Donald Trump Pide Arrestos por Incidente en Escalera Eléctrica de la ONU; Acusa Sabotaje

Tres detenidos resultaron heridos. Uno falleció y los otros dos se encuentran en estado crítico. El pistolero fue encontrado muerto con una herida de arma de fuego autoinfligida

Después de esto, la cancillería mexicana informó que entre los heridos, hay un mexicano.

Una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, indicó que ante lo ocurrido hoy, ordenó aumentar la seguridad en todas las instalaciones de ICE.

A la luz del horrible tiroteo de hoy que fue motivado por el odio hacia ICE, la Secretaria Noem ordenó al DHS que comience de inmediato a aumentar la seguridad en las instalaciones de ICE en todo el país

Destacó que este tiroteo debe servir como una llamada de atención para la extrema izquierda, ya que acusó que los señalamientos sobre ICE "tiene consecuencias", debido a que los proyectiles que usó el tirador tenían marcado: "Anti ICE".

VIDEO: Tiroteo en Instalaciones de ICE en Dallas: ¿Por Qué Trump Culpa a la Extrema Izquierda?

Ante esto, Donald Trump condenó en su red Truth Social lo ocurrido, y defendió el trabajo de los agentes de ICE, acusó que lo que pasó este martes "es despreciable", ya que el tirador escribió en los casquillos "Anti ICE".

Me informaron sobre el tiroteo mortal en la oficina local del ICE en Dallas, Texas. Se ha revelado que el tirador, trastornado, escribió "Anti-ICE" en sus casquillos. ¡Esto es despreciable! Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo y expulsar a los peores criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales izquierdistas desquiciados

Historias recomendadas: