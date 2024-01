Nueva Tormenta Invernal Pone Bajo Alerta a 100 Millones de Personas en EUA

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estadounidense advirtió este miércoles sobre temperaturas muy bajas en 26 estados, donde más de 100 millones de residentes afectados por nevadas aguardan una segunda tormenta invernal.

Una segunda tormenta invernal avanza hacia las montañas Rocosas y en Colorado se difuendieron alertas sobre el peligro de avalanchas debido a las nevadas intensas y vientos fuertes que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Los meteorólogos pronosticaron una sensación térmica de 31 grados bajo cero en el sudeste de Dakota del Norte; 26 bajo cero en Chicago, Illinois, y 6 bajo cero en Tampa, Florida.

Por primera vez en más de 700 días, Nueva York, Washington DC y otras ciudades en el noreste tuvieron nevadas con una acumulación de más de 2.5 centímetros.

En la capital de Estados Unidos la acumulación de nieve llegó a 10 centímetros, en Baltimore, Maryland, a 12.5 centímetros y en Filadelfia, en Pensilvania, a 8.5 centímetros.

El NWS indicó que la región este del país retornará este miércoles a condiciones invernales típicas después del paso de un frente frío que blanqueó buena parte del noreste, pero continúan las nevadas intensas en Maine, Misisipi y el norte del estado de Nueva York.

