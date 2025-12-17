Donald Trump dirigió un mensaje a la nación este miércoles 17 de diciembre a las 9:00 PM hora del Este (8:00 PM en Ciudad de México) desde la Casa Blanca. En el mensaje el presidente de Estados Unidos abordó los primeros once meses de su mandato.

Hace once meses heredé un desastre y estoy arreglándolo.

El presidente también señaló que las fronteras de su país “estaban abiertas” y se jactó de sus políticas contra la inmigración:

Nuestra frontera estaba abierta y por esto nuestro país estaba siendo invadido por un ejército de 25 millones de personas.

El mandatario repasó los logros de su primer año de regreso al poder y anunció la agenda para 2026 y el resto de su segundo mandato. El discurso se produce mientras Trump intenta reconstruir su popularidad, que se está erosionando según las encuestas públicas.

Después de un año hemos conseguido más de lo que cualquiera hubiera imaginado.

Cuando la prensa le preguntó el martes sobre sus comentarios, Trump indicó que planeaba reiterar su posición sobre la situación económica:

Bueno, creo que el mensaje de esta noche es: heredamos un desastre. Y hemos hecho un gran trabajo. Seguimos haciéndolo. Y nuestro país será más fuerte que antes

Combate al narcotráfico

Durante su discurso, el presidente se refirió al combate al narcotráfico en su gobierno, especialmente contra el fentanilo. Donald Trump aseguró que la llegada de drogas se ha reducido en un 94%.

Medio Oriente y conflictos internacionales

Sobre los conflictos en el extranjero, Donald Trump señaló que durante este primer año de su mandato se han resuelto “ocho guerras”. Además dijo que puso fin a la guerra en Palestina:

He restaurado la fuerza estadounidense, he resuelto ocho guerras en diez meses, he destruido la amenaza nuclear de Irán y he puesto fin a la guerra en Gaza, trayendo, por primera vez en 3000 años, la paz a Oriente Medio.

Economía y aranceles

El tema económico es central en un momento de creciente frustración con la gestión presidencial. La inflación repuntó después de que los aranceles elevaran los precios y la contratación se desacelerara.

Un informe del martes mostró que desde que Trump anunció sus amplios aranceles en abril, el aumento mensual de empleos ha promediado apenas 17,000, comparado con 122,750 empleos al mes durante los primeros cuatro meses del año.

La tasa de desempleo subió del 4 por ciento en enero al 4.6 por ciento, el nivel más alto en cuatro años. La opinión pública se ha mostrado indiferente a sus recortes de impuestos sobre la renta. No obstante, el presidente señaló que su país protagoniza un boom económico:

Ahora tienen un presidente que lucha por la gente trabajadora y respetuosa de la ley de nuestro país, quienes hacen que esta nación funcione. Y después de tan solo un año, hemos logrado más de lo que nadie podría haber imaginado.

Además, señaló que la inflación se detuvo y que los precios han bajado durante los primeros meses de su mandato:

La inflación se detuvo, los salarios subieron, los precios bajaron, nuestra nación es más fuerte, Estados Unidos es respetado y nuestro país ha regresado más fuerte que nunca.

Migración y deportaciones

Las deportaciones masivas de inmigrantes han resultado impopulares, aunque se reconoce al presidente haber detenido los cruces fronterizos a lo largo de la frontera con México. Este fue uno de los temas que Trump buscará defender en su discurso. El presidente se jactó de haber impactado la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y culpó a Joe Biden de haber permitido “una invasión en la frontera”:

Lo peor que hizo Biden fue la invasión en la frontera. La pasada administración trajeron millones y millones de migrantes.

Mensaje a la nación entre tensiones con Venezuela

La intervención de Trump tiene lugar en medio de un aumento de la tensión en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado en los últimos meses un operativo militar de gran envergadura con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Esto ha incluido bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra alrededor de dos docenas de lanchas presuntamente cargadas de droga, provocando la muerte de al menos 95 tripulantes.

Video: ¿Por Qué EUA Confiscó Un Buque Petrolero Frente a las Costas de Venezuela?

Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la presión continuará hasta que devuelvan "todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

La semana pasada, el gobierno estadounidense confiscó un buque petrolero frente a las costas venezolanas y ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país. Aunque se esperaba que el presidente abordara las acciones militares en el Caribe, Donald Trump no mencionó a Venezuela en su mensaje a la nación.

Con información de AP y EFE.

