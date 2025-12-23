Trump Advierte Que Quien No Esté De Acuerdo con Él Nunca Presidirá la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció este martes un requisito explícito para quien aspire a dirigir la Reserva Federal: coincidir con su perspectiva sobre política monetaria. La declaración ocurre durante el proceso de deliberación para seleccionar al sucesor de Jerome Powell como presidente del banco central estadounidense.

"¡Cualquiera que esté en desacuerdo conmigo nunca será presidente de la Fed!", afirmó Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

La intervención presidencial se produjo el mismo día en que se conocieron datos económicos que, según Trump, mostraron un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.2%, superando el 2.5% que había sido proyectado. El mandatario atribuyó este resultado a factores que incluyeron lo que denominó como "presión a la baja del reciente cierre del gobierno demócrata".

En su extenso comunicado en la plataforma Truth Social, Trump expuso su visión sobre cómo debería funcionar la política monetaria. El presidente criticó lo que describió como la mentalidad actual de Wall Street, donde las buenas noticias económicas pueden generar caídas en el mercado debido a la anticipación de incrementos en las tasas de interés para controlar la inflación potencial.

Trump manifestó su preferencia por un presidente de la Reserva Federal que implemente reducciones en las tasas de interés cuando el mercado muestre un desempeño positivo, en lugar de lo que calificó como acciones que lo destruyen sin justificación. El mandatario expresó su deseo de ver un mercado que responda de manera tradicional: subiendo con buenas noticias y bajando con malas.

La declaración incluye afirmaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos alcance crecimientos del PIB de "10, 15 e incluso 20 puntos" en un año. Trump argumentó que la inflación "se controlará sola" y que, de ser necesario, las tasas podrían incrementarse "en el momento oportuno".

La Fed opera como una entidad autónoma que toma decisiones de política monetaria basándose en análisis económicos y no en directrices políticas directas.

