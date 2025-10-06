Trump Anuncia que el 1 de Noviembre 2025 Entrará en Vigor Arancel de 25% para Camiones Pesados

El presidente Donald Trump anunció a través de su cuenta de la red social X que a partir del 1 de noviembre de 2025 se implementará un arancel del 25% para todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países. El mandatario agradeció la atención prestada al asunto en su mensaje publicado en la plataforma.

En septiembre de 2025, Trump había anunciado la imposición de un arancel del 25% a todos los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos, con fecha de entrada en vigor establecida para el 1 de octubre de 2025.

En aquel anuncio, el presidente justificó la medida como respuesta a lo que calificó como competencia externa desleal contra los productores nacionales de camiones pesados. Trump argumentó que la política arancelaria protegería a empresas estadounidenses como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks.

La administración caracterizó entonces la medida como necesaria para evitar lo que describió como una avalancha de interrupciones externas en el sector. Trump vinculó la decisión con consideraciones de seguridad nacional, señalando la importancia de mantener la salud financiera de los transportistas estadounidenses.

El anuncio de septiembre especificaba que el arancel aplicaría a todos los camiones pesados de fabricación extranjera, sin excepciones geográficas mencionadas. No se proporcionaron detalles sobre el impacto económico esperado o estimaciones de recaudación fiscal.

