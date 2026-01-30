Trump Dice Que el Enfermero Alex Pretti "Era Un Agitador y, Quizás, Un Insurrecto"

Luego de que se difundiera un video en el que se ve una discusión entre Alex Pretti y agentes de migración, 11 días antes de ser asesinado por agentes de la Patrulla Fronteriza, el presidente Donald Trump lanzó una crítica contra el enfermero.

A través de su plataforma digital Truth Social, el mandatario señaló que la reputación del hombre estaba en picada tras la difusión de una grabación en la que insulta y parece escupir a los uniformados.

El agitador y, quizás, insurrecto, Alex Pretti, ha caído en picada con el video recién publicado en el que se le ve gritando y escupiendo en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego patea alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y ​​violencia que la luz trasera se rompió en pedazos

El presidente se refiere a una protesta en la que participó el hombre de 37 años, el 13 de enero pasado, en Mineápolis, Minessota, y cuya autenticidad confirmó la familia de Alex.

En la grabación, se observa al hombre gritar contra los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, y patear una de las camionetas oficiales, incluso rompe una de las calaveras del vehículo.

Una muestra de abuso e ira

Trump señaló que el video es una muestra de abuso e ira "a la vista de todos, desquiciado y fuera de control".

Luego, elogió al agente del ICE que enfrentó a Alex, quien en el video es detenido, pero segundos después lo liberan.

El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, ¡nada fácil en esas circunstancias!

Por su parte, el abogado de la familia del enfermero dijo a CBS News que la víctima había sido agredido por agentes del ICE una semana antes de ser asesinado.

Agregó que nada de lo que ocurrió durante aquella manifestación puede justificar la muerte de Alex.

