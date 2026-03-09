Trump Dice Que la Guerra Contra Irán Está "Casi Completa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las operaciones militares contra Irán van más avanzadas de lo previsto —mientras la Operación Furia Épica ya ha cobrado la vida de siete soldados estadounidenses— y habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el conflicto.

En una entrevista con la cadena CBS, Trump señaló que la guerra se encuentra "muy avanzada" y que Washington está "muy por delante" de la estimación inicial de cuatro a cinco semanas proyectada por su administración para la campaña militar.

Video: Trump se Lanza Contra Mojtaba Jamenei, el Nuevo Líder Supremo de Irán.

¿Qué tan lejos está el fin del conflicto?

La declaración presidencial no precisó plazos ni detalló qué criterios definen "casi completa" para su gobierno. Tampoco especificó qué objetivos militares habrían sido alcanzados. La entrevista fue reportada por un corresponsal de CBS en la red social X.

Nota relacionada: Vladimir Putin Reafirma Apoyo "Inquebrantable" de Rusia a Nuevo Líder Supremo de Irán

Putin y Trump hablan de Irán y Ucrania

En paralelo al desarrollo del conflicto, Trump sostuvo este lunes una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin. El Kremlin describió la conversación como "franca y constructiva", según reportaron agencias rusas.

"Se hizo hincapié en la situación en torno al conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con la participación de representantes de Estados Unidos sobre la resolución de la cuestión ucraniana", declaró Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin.

Trump afirmó días atrás que solo enviaría fuerzas terrestres al campo de batalla por "una muy buena razón". Sin embargo, el medio Axios reportó este domingo que Estados Unidos e Israel evalúan el despliegue de fuerzas especiales en territorio iraní para confiscar reservas de uranio enriquecido.

Siete bajas en el frente, y las operaciones continúan

El optimismo de Trump llega mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reportó este domingo la muerte del séptimo militar estadounidense en combate. El soldado había sido herido el 1 de marzo durante un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudí.

"Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan", señaló el organismo en un comunicado.

Historias recomendadas:

CT