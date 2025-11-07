Trump Exige que el Senado Sesione Hasta que se Reabra el Gobierno de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este viernes 7 de noviembre al Senado del país que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el gobierno federal, ante la amenaza de que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores aéreos.

Trump publicó en su red social Truth Social un mensaje dirigido a los republicanos, en el que les pidió poner fin al filibusterismo de manera inmediata y ocuparse de los trabajadores estadounidenses.

Video: "Shutdown" de EUA, el Más Prolongado en la Historia de ese País; Cumple 36 Días.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ofreció este viernes a los legisladores republicanos un acuerdo para abrir el gobierno federal a cambio de extender un año más los subsidios a la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare.

Schumer declaró en la Cámara Alta que se trataba de una oferta razonable para reabrir el gobierno que hace frente a la necesidad de un cuidado de salud asequible.

El cierre del gobierno en Estados Unidos, conocido como shutdown, ha roto una nueva marca y es ahora el más largo en la historia del país. El 4 de noviembre de 2025, a las 00:01 hora del este, el cierre parcial llegó al día 36, superando el récord anterior establecido en 2019.

En la última sesión registrada, el Senado no logró por decimocuarta vez avanzar una resolución. La votación del martes fue de 54-44, extendiendo el paro al menos un día más.

El bloqueo actual se ha prolongado más que el que sucedió durante el primer período en la Casa Blanca de Trump. En las últimas cinco décadas, todos los presidentes, excepto George W. Bush y Joe Biden, han experimentado cierres de gobierno de al menos unos días. Bill Clinton, Jimmy Carter y Barack Obama experimentaron cierres que duraron más de dos semanas.

En las últimas seis semanas, la parálisis presupuestaria ha dejado a aproximadamente 1.4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo. Los trabajadores que cumplen tareas consideradas esenciales, como los controladores aéreos y las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin recibir pago.

En los aeropuertos, la situación se está volviendo cada vez más crítica. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que podría verse obligado a cerrar parcialmente el espacio aéreo ante la falta de personal.

Historias recomendadas:

CT