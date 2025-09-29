Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció hoy, 29 de septiembre de 2025, nuevos aranceles; aquí te damos los detalles sobre los impuestos a las películas y los muebles importados.

Aranceles a películas

El presidente estadounidense señaló este lunes el “negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé” y criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien calificó como “débil e incompetente”.

Para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100% a todas las películas que se produzcan fuera de Estados Unidos.

Aranceles a muebles

Además, Trump anunció que impondrá aranceles “sustanciales” a muebles fabricados fuera de Estados Unidos.

El mandatario argumentó que Carolina del Norte “ha perdido completamente su negocio de muebles a manos de China y otros países”.

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT