Nuevos Aranceles de Trump: Ahora Impone Impuestos a Películas y Muebles
Aquí te decimos en que consisten los nuevos aranceles de Trump a las películas y los muebles importados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció hoy, 29 de septiembre de 2025, nuevos aranceles; aquí te damos los detalles sobre los impuestos a las películas y los muebles importados.
Aranceles a películas
El presidente estadounidense señaló este lunes el “negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé” y criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien calificó como “débil e incompetente”.
Para resolver este problema de larga data e incesante, impondré un arancel del 100% a todas las películas que se produzcan fuera de Estados Unidos.
Aranceles a muebles
Además, Trump anunció que impondrá aranceles “sustanciales” a muebles fabricados fuera de Estados Unidos.
El mandatario argumentó que Carolina del Norte “ha perdido completamente su negocio de muebles a manos de China y otros países”.
Información en desarrollo…
