Trump Inconforme Porque México No Acepta su Ayuda en Lucha Contra los Cárteles

Previo a abordar el Air Force One, el presidente Donald Trump expresó su inconformidad con la negativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su propuesta de intervenir directamente contra los cárteles en México.

El mensaje se da después de que el mandatario publicara hoy un video en Truth Social donde la presidenta mexicana reiterara su postura de no permitir la intervención de elementos de Estados Unidos en territorio mexicano.

Desde la base Andrews, en Maryland, el republicano fue cuestionado antes de su que tomara su vuelo hacia Florida sobre la publicación que hizo en la aplicación.