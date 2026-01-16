Trump Lanza Nueva Amenaza de Aranceles, Ahora Pone a Groenlandia de por Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy, 16 de enero de 2026, una nueva amenaza de imponer aranceles y ahora puso de por medio a Groenlandia; aquí te damos los detalles sobre lo que dijo este viernes el republicano, quien no quita el ojo del renglón sobre la isla, por cuestiones de seguridad nacional.

Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT