Inicio Internacional Estados unidos Trump Lanza Nueva Amenaza de Aranceles, Ahora Pone a Groenlandia de por Medio

Trump Lanza Nueva Amenaza de Aranceles, Ahora Pone a Groenlandia de por Medio

|

N+

-

Varios países europeos han reforzado la presencia militar en Groenlandia ante la amenaza de Trump de adjudicarse el territorio, perteneciente a Dinamarca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca. Foto: Reuters

COMPARTE:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy, 16 de enero de 2026, una nueva amenaza de imponer aranceles y ahora puso de por medio a Groenlandia; aquí te damos los detalles sobre lo que dijo este viernes el republicano, quien no quita el ojo del renglón sobre la isla, por cuestiones de seguridad nacional.

Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga.

Noticia relacionada: ¿Qué Es Más Grande Groenlandia o México? Mapa de Ubicación de la Isla

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

GroenlandiaDonald Trump
Inicio Internacional Estados unidos Trump lanza nueva amenaza aranceles ahora pone a groenlandia de por medio