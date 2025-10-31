Trump Niega Planes de una Operación Militar en Territorio Venezolano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes 31 de octubre de 2025 estar considerando ataques militares dentro de Venezuela, en declaraciones realizadas a bordo del Air Force One durante su vuelo con destino a Palm Beach, Florida.

El mandatario estadounidense respondió de manera categórica cuando fue consultado por periodistas sobre si estaba sopesando una acción de ese tipo contra territorio venezolano. Trump descartó explícitamente cualquier plan en esa dirección.

Las declaraciones del presidente se produjeron horas después de que dos importantes medios estadounidenses publicaran información sobre supuestos planes militares contra Venezuela. El Miami Herald y The Wall Street Journal reportaron más temprano este mismo día que Estados Unidos se preparaba para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro del país sudamericano.

Estados Unidos se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela en una escalada contra el Gobierno de Nicolás Maduro, reportaron el Miami Herald y The Wall Street Journal con base en fuentes cercanas a la Administración de Donald Trump.… pic.twitter.com/nKdb6VpKaq — NMás (@nmas) October 31, 2025

Ambas publicaciones basaron sus informaciones en fuentes cercanas a la Administración Trump, describiendo la situación como una escalada contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente no proporcionó detalles adicionales sobre la política estadounidense hacia Venezuela ni especificó si otras formas de presión contra el régimen de Maduro permanecen sobre la mesa.

Con información de EFE.

Historias recomendadas:

CT