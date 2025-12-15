Trump Presenta Demanda contra la BBC por Difamación, Luego de que Cadena Alterara sus Discursos

Donald Trump presentó una demanda contra la BBC por difamación. El presidente de Estados Unidos acusa al servicio público de radio y televisión de Reino Unido de utilizar frases de su discurso del 6 de enero de 2021.

La demanda, presentada en el Distrito Sur de Florida, incluye un cargo de difamación y un cargo de violación de una ley de prácticas comerciales del estado de la Unión Americana. Los abogados del presidente estadounidense exigen una indemnización de 5 mil millones de dólares por cada cargo, alegando que la marca personal del republicano está valuada en varios miles de millones de dólares.

La BBC se había disculpado el pasado 13 de noviembre por alterar el discurso de Donald Trump previo al incidente del Capitolio. Los fragmentos alterados habían aparecido en un documental del programa Panorama.