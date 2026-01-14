Trump Va Contra “Ciudades Santuario": Advierte que Suspenderá Pagos a Estados

Este miércoles, 14 de enero de 2026, el presidente de ⁠Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, dijo que los pagos federales ⁠a los estados se detendrán el 1 de febrero por sus llamadas "ciudades santuario", aunque no detalló a qué fondos o estados se refería.

Trump reiteró un comentario que hizo previamente, cuando afirmó que el Gobierno federal retendrá el dinero a partir del próximo mes.

A partir del primero de febrero, no se harán más pagos por parte del gobierno federal a los estados por sus corruptos centros de protección criminal conocidos como ciudades santuario.

Noticia relacionada: Ciudades Santuario, Inseguras y ‘Santuarios para Criminales’: Zar Fronterizo de EUA

Juez detiene medida de Trump

En agosto, un juez federal impidió que la administración de Trump retuviera la financiación a más de 30 jurisdicciones, entre ellas:

Los Ángeles, Baltimore, Boston y Chicago, que se han negado a cooperar con su línea dura de represión de la inmigración tras los decretos firmados por el mandatario hace un año.

La orden judicial sólo afecta a las jurisdicciones que se adhirieron al caso, que sigue pendiente. También se han presentado otras múltiples demandas sobre financiación y políticas de santuario.

Representantes del Departamento de Seguridad Nacional no han emitido comentario al respecto.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar