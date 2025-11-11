Venden Tres Pinturas de Bob Ross en Más de 600 Mil Dólares Por una Buena Causa.

Tres pinturas del reconocido y relajado artista de la televisión pública, Bob Ross, se vendieron este martes 11 de noviembre por más de 600 mil dólares en una subasta.

Se trata de las primeras tres de las 30 obras de Ross que están a la venta para beneficiar a las estaciones de televisión pública afectadas por los recortes de fondos federales.

El relajado paisaje invernal titulado "Winter's Peace" -que Ross pintó por completo durante la emisión de un episodio de su programa "The Joy of Painting" de 1993 -se vendió por 318 mil dólares a un postor por teléfono durante la subasta en vivo en la casa Bonhams de Los Ángeles.

"Por una buena causa, y se llevan el cuadro", dijo el subastador Aaron Bastian durante la puja. En una breve pausa evocó a Ross, quien falleció en 1995.

Bob te recordaría que este es tu mundo, y puedes hacer lo que quieras

Otra de las obras que pintó durante un episodio de 1993, un exuberante paisaje boscoso de título "Home in the Valley", alcanzó los 229 mil 100 dólares. Una tercera obra, "Cliffside", se vendió por 114 mil 800 dólares.

Los precios finales incluyen un cargo adicional de la casa de subastas conocido como prima del comprador. De momento no se dio a conocer la identidad de los compradores.

¿Qué otras obras serán subastadas?

Las ofertas por las tres pinturas superaron con creces las estimaciones previas, que alcanzaban un máximo de alrededor de 50 mil dólares.

Tres pinturas más de Ross se subastarán en la sede de Bonhams en Marlborough, Massachusetts, el 27 de enero, y otras más se pondrán a la venta posteriormente en Nueva York y Londres.

Todos los fondos recaudados irán a las estaciones que utilizan contenido del distribuidor American Public Television.

Ross, un pilar de la televisión pública durante las décadas de 1980 y 1990, era conocido por su frondoso cabello y su cálida personalidad.

La venta especial pretende ayudar a las estaciones que necesitan pagar licencias que les permitan transmitir programas populares que, junto con la emisión de Ross, incluyen "America's Test Kitchen", "Julia Child's French Chef Classics" y "This Old House". Las estaciones pequeñas y de comunidades rurales enfrentan desafíos particularmente complicados.

Las estaciones "han sido la puerta de entrada para que generaciones de espectadores descubran no solo la cálida enseñanza de Bob, sino el poder transformador de las artes", dijo Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc., en un comunicado.

"Accidentes felices"

A solicitud del gobierno federal, el Congreso ha eliminado mil 100 millones de dólares en asignaciones a las cadenas públicas, dejando alrededor de 330 estaciones de PBS y 246 de la Radio Pública Nacional (NPR por sus iniciales en inglés).

Ross murió a los 52 años por complicaciones de cáncer después de 11 años en la producción del terapéutico programa "The Joy of Painting". El exsargento de la Fuerza Aérea fue una especie de pionero, conocido por su forma de ser tranquila y sus tranquilizadoras y alentadoras palabras.

Mientras estaba al aire, Ross hablaba a menudo sobre pintar pequeñas nubes y árboles felices, y no cometer errores, solo "accidentes felices".

Se ha vuelto más popular desde su fallecimiento y la popularidad de sus programas se disparó durante los confinamientos de la pandemia de Covid-19.

Historias recomendadas:

ASJ

