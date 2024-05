¡Qué Susto! Conductora de Tráiler Queda Colgando de Puente Vehicular tras Choque

La conductora de un tráiler vivió momentos de pánico cuando su unidad estuvo a punto de caer al agua cuando perdió el control luego de que una camioneta la impactara, en un puente de Louisville, en Estados Unidos.

Pero el tráiler no se fue completamente hacia abajo, sino que quedó colgando y la conductora, de nombre Sydney Thomas atrapada en la cabina.

Thomas quedó atrapada y colgando por aproximadamente 45 minutos hasta que llegó un grupo de rescatistas para tratar de sacarla de la unidad. Los elementos de emergencia tuvieron que descender a rapel para llegar hasta ella.

Minutos después se pudo ver a la joven conductora en brazos de un rescatista, sana y salva.

This is why our first responders are heroes. Thank you to @loukyfire @LMPD, @LouMetroES and all those who swiftly responded to an incident on the Second Street bridge where a tractor trailer went off the road. Your bravery is unmatched and we’re grateful for your lifesaving work. pic.twitter.com/oyAXrAoZEC