Video: Momento en que Repartidor de ICE Escapa de Ser Detenido por Agentes de ICE

Un hombre logró escapar de un operativo conformado de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); el momento en el que lo persiguen quedó captado en video.

El video circuló el pasado 28 de septiembre de 2025, por medio de la red social X, se puede ver un intento fallido de arresto en pleno centro de Chicago, Estados Unidos. Este se volvió viral y usuarios en redes sociales destacaron la facilidad con la que el hombre se dio a la fuga pese al despliegue de elementos y equipo táctico.

Así fue el momento de la huida del repartidor

De acuerdo con el video difundido por usuario de X, Chistopher Sweat, más de 10 agentes del ICE persiguieron a un repartidor, quien logró esquivarlos y escaparse en su bicicleta.

Los agentes del ICE usaban pasamontañas, trajes de camuflaje y equipo táctico, mientras que el hombre vestía un pantalón y cubrebocas de color negro, una chamarra café, gorra y tenis blancos, llevaba consigo una mochila de repartidor en la canasta de su bicicleta.

La persecución sucedió después de que supuestamente el repartidor les hizo comentarios verbales, sin agresiones físicas ni amenazas. El video, que se volvió viral, generó una ola de comentarios irónicos y críticas hacia la actuación de los agentes migratorios.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han compartido algún comunicado, ni han expresado si el operativo se trató de una redada migrante más amplia en Chicago.

