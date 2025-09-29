Video: Momento en que Repartidor de ICE Escapa de Ser Detenido por Agentes de ICE
N+
Un repartidor logró huir de varios agentes del ICE; el momento quedó captado en video y se viralizó
COMPARTE:
Un hombre logró escapar de un operativo conformado de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); el momento en el que lo persiguen quedó captado en video.
El video circuló el pasado 28 de septiembre de 2025, por medio de la red social X, se puede ver un intento fallido de arresto en pleno centro de Chicago, Estados Unidos. Este se volvió viral y usuarios en redes sociales destacaron la facilidad con la que el hombre se dio a la fuga pese al despliegue de elementos y equipo táctico.
👮♀️🇺🇸 Ni siquiera 10 policías logran detener a un ciclista en Chicago— CAYO GARCIA LARRECHI (@LARRECHI) September 29, 2025
Las fuerzas de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU comenzaron a detener personas en Chicago. Durante un operativo, un repartidor provocó una persecución por parte de los policías. pic.twitter.com/L0gXNcoGE2
Así fue el momento de la huida del repartidor
De acuerdo con el video difundido por usuario de X, Chistopher Sweat, más de 10 agentes del ICE persiguieron a un repartidor, quien logró esquivarlos y escaparse en su bicicleta.
Nota relacionada: Captan a Belinda Junto a Tiktoker Detenido por ICE
Los agentes del ICE usaban pasamontañas, trajes de camuflaje y equipo táctico, mientras que el hombre vestía un pantalón y cubrebocas de color negro, una chamarra café, gorra y tenis blancos, llevaba consigo una mochila de repartidor en la canasta de su bicicleta.
La persecución sucedió después de que supuestamente el repartidor les hizo comentarios verbales, sin agresiones físicas ni amenazas. El video, que se volvió viral, generó una ola de comentarios irónicos y críticas hacia la actuación de los agentes migratorios.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han compartido algún comunicado, ni han expresado si el operativo se trató de una redada migrante más amplia en Chicago.
Historias recomendadas:
- Calendario Astronómico Octubre 2025: Lluvias de Estrellas y Todos los Eventos Celestes que Habrá
- Inundaciones en Nezahualcóyotl: Activarán Apoyos Bienestar para Afectados por Lluvia Histórica
- ¿Por Qué No Hay Clases Presenciales Hoy en Facultades y CCH de la UNAM? Activan Plan por Amenaza
FBPT