Visitará México Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó hoy, 17 de septiembre de 2025, que John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, visitará México; estos son los detalles sobre el viaje del funcionario estadounidense, a nuestro país.

¿Cuándo viaja John K. Hurley a México?

La visita a México de John K. Hurley se llevará a cabo en el marco de la lucha contra los cárteles mexicanos del presidente Donald Trump, para frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

John K. Hurley estará en nuestro país, por primera vez como subsecretario, este jueves, 18 de septiembre de 2025, detalló el Departamento del Tesoro, en un comunicado.

Hurley se reunirá con funcionarios mexicanos y representantes de la industria, “para discutir estrategias para combatir el financiamiento ilícito, el narcotráfico y las operaciones de los cárteles”, señaló el Departamento del Tesoro.

El viaje del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI, por sus siglas en inglés) “pone de relieve el compromiso de la Administración (Trump) para abordar el problema de los cárteles de la droga", designados en Estados Unidos como grupos terroristas.

El Departamento del Tesoro agradeció al Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, por su “sólida cooperación” y enfatizó que “no permitirá que los cárteles de la droga, con sede en México, accedan al sistema financiero estadounidense”.

